FIFA 23 si prende tre posizioni della Top 10 di Steam, nonostante il review bombing

La settimana terminata il 2 ottobre vede il dominio di FIFA 23 su Steam, il gioco di Electronic Arts occupa il primo posto nella classifica software (ma non in quella globale, dove viene superato da Steam Deck) e ben tre posizioni della Top 10 grazie alle varie versioni disponibili al lancio.

La Top 10 vede come detto Steam Deck al primo posto seguito da FIFA 23 Ultimate Edition in seconda posizione e Need for Speed Heat sul gradino più basso del podio. Quarto posto per FIFA 23 Standard Edition e quinta posizione per Cyberpunk 2077, gioco che ha visto le vendite aumentare considerevolmente dopo l'uscita dell'anime Cyberpunk Edgerunners.

Sesto posto per Bonelab, settimo posto per Slime Rancher 2 mentre in ottava posizione troviamo ancora FIFA 23 in versione Pre-Order Edition. Infine, le ultime due posizioni della Top 10 sono occupate dalle due versioni di Call of Duty Modern Warfare II in uscita il 28 ottobre.

Il successo del gioco di calcio EA Sports ovviamente non stupisce, nonostante il review bombing della versione PC di FIFA 23, afflitta da alcuni problemi tecnici e su alcune configurazioni apparentemente ingiocabile a causa dei malfunzionamenti dell'anti-cheat di FIFA 23, al momento il gioco ha una valutazione "perlopiù negativa" su Steam su oltre 6.000 recensioni.