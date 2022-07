FIFA 23: preordina il gioco su Amazon per ottenere contenuti bonus aggiuntivi

FIFA 23 è il nuovo videogioco di calcio sviluppato da EA Sports e pubblicato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Microsoft Windows, Nintendo Switch e Google Stadia, in uscita il 30 settembre di quest'anno.

L'edizione fisica del gioco è preordinabile su Amazon al prezzo di 69,99 euro per PS4 e Xbox One, 79,99 euro per PS5 e Series X o 39,99 euro per Switch con spedizione gratuita e consegna al day one.

Preordinando il gioco saranno si otterranno inoltre i seguenti contenuti bonus aggiuntivi:

Giocatore TOTW 1 non scambiabile

Oggetto Kylian Mbappé in prestito

Ambasciatore FUT a scelta in prestito

Talento locale modalità Carriera

Di seguito i link ai preordini del gioco:

FIFA 23 porta l'azione e il realismo del gioco del calcio ad un nuovo livello, grazie ai progressi della tecnologia HyperMotion2 che può contare ora sul doppio delle movenze di atleti reali per offrire animazioni ancora più realistiche in ogni partita. Gioca i più importanti tornei calcistici, con la FIFA World Cup maschile e femminile in arrivo su FIFA 23 durante la stagione tramite un contenuto scaricabile, scendi in campo per la prima volta con i club femminili e sfrutta le funzionalità cross-play per giocare con gli amici.

Goditi un nuovo modo di giocare e creare la rosa dei tuoi sogni in FIFA Ultimate Team con i Momenti FUT e un sistema di intesa rivisto, realizza i tuoi sogni calcistici nella modalità Carriera mentre definisci la tua personalità come giocatore e vesti i panni di alcuni degli allenatori più famosi al mondo per replicarne i successi in panchina. Esprimi tutta la tua personalità in campo con Volta Football e Pro Club, con nuovi livelli di personalizzazione e un gameplay migliorato nelle strade e negli stadi.

Nel gioco saranno presenti oltre 19.000 giocatori, più di 700 squadre, oltre 100 stadi e più di 30 tornei, comprese la UEFA Champions League, la Premier League e le nuove Barclays FA Women's Super League e D1 Arkema francese.