FIFA 23, preordine scontato: il calcistico EA in offerta da Mediaworld

Con l'avvento del nuovo Hypermotion2 in FIFA 23, il team di Electronic Arts mira a rinnovare con forza il gameplay proposto dalla sua storica serie calcistica.

In seguito alla presentazione delle caratteristiche fondamentali del titolo, EA ha comunicato la data di lancio per questo ultimo capitolo di EA Sports FIFA, con il prossimo anno che segnerà ufficialmente il divorzio tra il colosso videoludico e la federazione sportiva. Con FIFA 23 in arrivo il prossimo 30 settembre 2022, i principali store hanno provveduto ad aprire i preordini del titolo.

Presso Mediaworld, in particolare, è possibile usufruire di una interessante offerta. La nota catena propone infatti FIFA 23 in preordine ad un prezzo scontato, con una riduzione del 10% rispetto al prezzo di listino. Di seguito i dettagli:

FIFA 23 per PS5 e Xbox Series X|S : proposto a 71,99 euro, anziché a 79,99 euro;

: proposto a 71,99 euro, anziché a 79,99 euro; FIFA 23 per PS4 e Xbox One: proposto a 62,99 euro, anziché a 69,99 euro;

Dalla promozione è invece esclusa la Legacy Edition di FIFA 23 per Nintendo Switch , in vendita presso lo store a 39,99 euro.La promozione segnalata è attivaMediaworld e non può dunque essere attiva sul sito ufficiale della catena. Il preprdine di FIFA 23 a prezzo scontato deve essere effettuato