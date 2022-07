FIFA 23 preordini, bonus e prezzi: tutti i dettagli sulle edizioni Standard e Ultimate

Alla pubblicazione del Reveal Trailer con gameplay di FIFA 23, Electronic Arts ha prontamente provveduto all'apertura dei preordini. Diamo allora un'occhiata ai prezzi e a tutti i bonus previsti effettuando la prenotazione del prossimo, attesissimo simulatore calcistico targato EA Sports.

Disponibili sin da ora, i preordini di FIFA 23 coinvolgono sia la Standard Edition che la Ultimate Edition, con incentivi e bonus specifici che spaziano dagli oggetti speciali per FIFA 23 Ultimate Team all'Accesso Anticipato al gioco completo. Eccovi allora le caratteristiche e i bonus previsti per ogni versione attualmente prenotabile di FIFA 23 su PC e console:

FIFA 23 Standard Edition

Giocatore TOTW 1 non scambiabile

Oggetto Kylian Mbappé in prestito

Ambasciatore FUT a scelta in prestito

Talento locale modalità Carriera

FIFA 23 Ultimate Edition

Eroe FUT FIFA World Cup

4.600 FIFA Points

Accesso anticipato di 3 giorni

Oggetto Da tenere d'occhio FUT

Giocatore TOTW 1 e Mbappé in prestito

Ambasciatore FUT a scelta in prestito

Talento locale modalità Carriera

Quanto ai prezzi, su PC, PlayStation 4 e Xbox One FIFA 23 viene proposto a 69,99 euro in Standard Edition, e a 79,99 euro nella versione nextgen su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. A prescindere dalla propria piattaforma d'elezione, la Ultimate Edition di FIFA 23 è invece acquistabile in preordine al prezzo di 99,99 euro. La Legacy Edition di FIFA 23 su Nintendo Switch, infine, viene proposta su eShop a 39,99 euro.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il lancio di FIFA 23 è previsto per il 30 settembre 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.