FIFA 23 al prezzo più basso da Esselunga, super offerta per PS4 e PS5

Continuando quella che è ormai diventata una piccola tradizione, dal 30 settembre al 26 ottobre Esselunga propone FIFA 23 in sconto al miglior prezzo, già in vendita a costo ridotto dal day one e per (quasi) tutto il mese di ottobre.

A partire da oggi nei supermercati Esselunga potete trovare FIFA 23 per PS4 a 54.90 euro mentre la versione per PlayStation 5 costa 64.90 euro, per saperne di più ecco l'elenco dei supermercati Esselunga con FIFA 23 in sconto, la promozione non è valida in tutti i supermercati della catena ma sono tantissimi i negozi aderenti in tutta Italia, principalmente del Nord e Centro Italia.

Esselunga ricorda che "i prezzi comprendono il contributo RAEE ove previsto. Offerta valida dal 30 settembre al 26 ottobre 2022, salvo esaurimento scorte." Si tratta insomma di una buona occasione per acquistare FIFA 23 già dal day one a prezzo scontato in versione PlayStation 4 o PlayStation 5, ricordiamo che il gioco supporta il Dual Entitlement dunque potete acquistare la versione old-gen a prezzo ancora più basso ed effettuare poi l'aggiornamento alla versione next-gen senza costi aggiuntivi.

FIFA 23 è disponibile dal 30 settembre su PS4, PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia e in versione Legacy Edition su Nintendo Switch.