FIFA 23, dai Pro Club a VOLTA Football: le novità del calcio spettacolo in video

Dopo aver discusso di replay migliorati e stadi realistici di FIFA 23, Electronic Arts dedica il nuovo video approfondimento del kolossal sportivo a tutte le aggiunte apportate al "calcio spettacolo" di VOLTA Football e Pro Club.

Chi vorrà vivere un'esperienza calcistica più immersiva e "personale" giocando nei panni di un singolo atleta troverà nella modalità Pro Club di FIFA 23 tutta una serie di strumenti e funzionalità inedite per coronare il proprio sogno. L'ultima iterazione di questa particolare modalità aggiunge infatti 66 giochi di abilità, un'ambientazione virtuale in cui cimentarsi nelle sfide proposte al proprio atleta e la possibilità di guadagnare Punti XP settimanali con cui scalare le classifiche online.

Anche la nuova versione di VOLTA Football, da par suo, promette di riservare tante sorprese ai giocatori di FIFA 23. L'esperienza offerta dalle partite disputate nelle arene di VOLTA Football sarà ancora più immediata e, al tempo stesso, stratificata, basti pensare all'aggiunta dei Perk d'Attacco nella già ampia rosa di Vantaggi da sbloccare e acquisire per rendere più spettacolare lo stile di gioco della propria squadra.

Di particolare interesse sono poi le migliorie apportate ai Vantaggi difensivi, come il potenziamento delle capacità di intercettare e interrompere i passaggi o i tiri avversari, e l'introduzione di una funzione che incrementa per 40 secondi il ritmo della difesa dopo aver pers il possesso palla. Nell'ottica del potenziamento dell'esperienza del "calcio spettacolo" rientrano anche gli sforzi profusi da Electronic Arts con l'aggiunta di inediti riconoscimenti post-incontro ai match Drop-in, la possibilità di disputare i supplementari con la regola del Golden Goal o l'ampliamento del ventaglio di stadi. Quanto agli Eventi Stagionali, EA Sports promette di organizzarli con la stessa cadenza di sei settimane e di integrarvi le ricompense dei Punti Stagionali in VOLTA Coin sia in base ai risultati delle partite che, ulteriore novità di FIFA 23, in funzione delle prestazioni in campo.

Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sulle ricche novità di Pro Club e VOLTA Football di FIFA 23.