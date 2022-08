FIFA 23: pronti per il nuovo Deep Dive? EA svela la data e il tema principale del video

Il percorso intrapreso da Electronic Arts per svelare al pubblico tutti i contenuti di FIFA 23 per giungere a una nuova, importante tappa. Gli appassionati del simulatore calcistico di EA Sports ammireranno presto un nuovo Deep Dive che descriverà nel dettaglio un particolare aspetto del prossimo capitolo di FIFA.

In base a quanto preannunciato dagli stesso curatori dei social di Electronic Arts, il nuovo video approfondimento darà seguito al Deep Dive sulle Carriera di FIFA 23 e si focalizzerà interamente sull'Esperienza del Matchday, ovvero su tutto ciò che interesserà la nuova "presentazione" delle partite.

L'Esperienza del Matchday di FIFA 23, di conseguenza, dovrebbe fare da sfondo anche a degli aggiornamenti sul lavoro svolto dalle fucine digitali di EA Sports per evolvere il comparto grafico del simulatore calcistico e, supponiamo, aspetti come la sequenza d'ingresso in campo delle due squadre, i cori personalizzati dei club più blasonati o le animazioni basate sulle licenze di competizioni come la Champions League.

Per scoprire quali sorprese ci attendono nel Deep Dive dell'Esperienza del Matchday, quindi, non ci resta che attendere la messa in onda del nuovo video di approfondimento di FIFA 23, fissata per le ore 16:58 italiane di domani, venerdì 5 agosto. Nel frattempo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sulla Carriera di FIFA 23, dai Manager agli Highlight giocabili.