FIFA 23 è il protagonista del Natale UK: ecco i giochi più venduti della settimana

Sulla scia dell'avvincente finale dei Mondiali di Calcio 2022, che ha visto l'Argentina trionfare sulla nazionale francese, anche i videogiocatori hanno confermato la propria passione per il calcio.

Stando agli ultimi dati relativi al mercato videoludico britannico, FIFA 23 è infatti stato il gioco più venduto nel Paese nel corso della settimana di Natale. Nei giorni che hanno preceduto il 25 dicembre 2022, la produzione di Electronic Arts si è conquistata la vetta del podio, confermandosi come uno dei titoli più presenti sotto gli alberi di Natale del Regno Unito.

A battagliare con FIFA 23, sono stati principalmente Call of Duty: Modern Warfare II e God of War: Ragnarok, che si sono conquistati rispettivamente secondo e terzo posto in classifica. Di seguito, vi riportiamo la Top 20 completa delle vendite settimanali britanniche:

FIFA 23; Call of Duty: Modern Warfare II; God of War: Ragnarok; Mario Kart 8: Deluxe; Pokémon Violetto; Nintendo Switch Sports; Sonic Frontiers; Pokémon Scarlatto; Mario + Rabbids: Sparks of Hope; Minecraft; Just Dance: 2023 Edition; Animal Crossing: New Horizons; LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker; Splatoon 3; Mario + Rabbids: Kingdom Battle; Grand Theft Auto V; Mario Party Superstars; Nickelodeon Kart Racers; LEGO Harry Potter: Collection; Marvel's Spider-Man: Miles Morales;

Di poco fuori dal podio, troviamo l'inarrestabile, che a oltre 5 anni dal Day One continua a popolare le classifiche di moltissimi Paesi, in attesa di novità su Mario Kart 9