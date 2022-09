FIFA 23, la prova definitiva prima della recensione: EA ha fatto centro?

Nell'attesa di proporvi la recensione di FIFA 23, eccovi le nostre prime impressioni dopo aver giocato per qualche ora con la versione completa del prossimo, attesissimo gioco di calcio Electronic Arts.

La visione delineata dagli sviluppatori di EA si rifà al concetto di 'calcio spettacolo' per declinarlo in un contesto che, grazie all'adozione di tecnologie come l'Hypermotion 2, punta a evolvere ogni aspetto del titolo, dalla fisica del pallone alla gestione dei contrasti.

Nella prova abbiamo potuto apprezzare anche gli interventi compiuti dagli sviluppatori nordamericani nell'ampliamento della rosa di contenuti tra coppe, nuove squadre e funzionalità inedite, ivi compreso il modulo VOLTA Football.

E che dire allora delle tante novità di FIFA 23 Ultimate Team? Anche il modulo FUT della serie andrà incontro a numerose aggiunte e 'revisioni ludiche', con interventi ad ampio spettro che dovrebbero contribuire a rendere più profonda e stratificata l'esperienza restituita agli appassionati.

Con il nostro resoconto sulla prova di FIFA 23 prima della recensione, Gabriele Laurino ci immerge nelle atmosfere del nuovo kolossal calcistico di Electronic Arts per discutere delle tante migliorie, ottimizzazioni e aggiunte promesse dagli sviluppatori con l'ultimo atto della serie prima della definitiva trasformazione in EA Sports FC nel 2023.