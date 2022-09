FIFA 23 per PS4 si può aggiornare gratis alla versione next-gen PS5?

FIFA 23 si prepara ad esordire sul mercato il 30 settembre 2022 e si tratterà anche in questa occasione di una produzione cross-gen. Molti dunque lo giocheranno su PlayStation 4, magari perché non ancora muniti di una PlayStation 5.

Può però accadere che un utente PS4 riesca finalmente a trovare la console next-gen targata Sony e si prepari dunque a giocare solo sulla nuova piattaforma appena presa. In questo caso è quindi possibile aggiornare gratis FIFA 23 per PS4 alla versione PS5? Tecnicamente sì: EA ha pensato a questa eventualità elaborando il Dual Entitlement, sistema che consente ai giocatori di poter effettuare il passaggio dalla vecchia alla nuova console Sony (ma anche da Xbox One a Xbox Series X/S nel caso delle piattaforme Microsoft) senza costi aggiuntivi.

C'è tuttavia un importante dettaglio da tenere in considerazione, come evidenziato nelle FAQ ufficiali di FIFA 23 disponibili sul sito ufficiale di Electronic Arts: il Dual Entitlement non è per tutti, è accessibile solo ai possessori di FIFA 23 Ultimate Edition e non attraverso le Standard Edition. Ciò significa dunque che se acquistate FIFA 23 Standard Edition per PS4 e si passa successivamente alla next-gen, sarà necessario pagare di nuovo FIFA 23 in versione PS5 per continuare a giocare. Se non avete intenzione di acquistare l'Ultimate Edition, valutate attentamente se è il caso di attendere l'arrivo di una PS5 o di buttarsi subito sull'edizione Standard old-gen.

Ecco intanto quando esce la demo gratis di FIFA 23. E' stata inoltre rivelata la Top 20 dei migliori calciatori di FIFA 23, che comprende tra gli altri Messi, Mbappé e Benzema.