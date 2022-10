Fifa 23 per PS4 è già in sconto, ma la disponibilità è limitata

Sono passati pochi giorni dal lancio ufficiale di Fifa 23, e la nuova fatica calcistica di Electronic Arts può già essere acquistata a prezzo ridotto, per risparmiare qualche Euro rispetto al prezzo di listino.

Nello specifico, su eBay il gioco viene proposto al prezzo di 63,50 Euro, poco meno di 6 Euro rispetto ai 69,99 Euro di listino:

Fifa 23 (PS4) - Nuovo: 63,50 Euro

La vendita è gestita da Iengo-Shop, un venditore professionale con oltre 32mila feedback di cui 98,8% positivi. Il prodotto beneficia del servizio eBay Premium, che garantisce affidabilità, spedizione veloce e restituzioni facili, ed è presente anche la garanzia cliente eBay, il che vuol dire che se non si riceva l'oggetto ordinato si verrà rimborsati. Attenzione però: la disponibilità è limitata e garantita solo su due unità.

Per quanto riguarda la spedizione, è ovviamente gratuita in 3 giorni con arrivo a casa previsto tra il 7 ed il 10 Ottobre 2022. Garantito anche il ritiro gratuito in uno dei punti vendita da scegliere al momento del pagamento.

Ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile anche la recensione di Fifa 23 a cura di Gabriele Laurino.