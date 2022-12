FIFA 23, quando arriva il Team Of The Year? Trapelano data e giocatori

Mentre arriva Messi nel pacchetto Prime Gaming #3 consegnato gratuitamente a chi è abbonato ad Amazon Prime, ergo Prime Gaming, tra gli appassionati del calcistico firmato EA si discute già del TOTY per quest’anno: quando arriverà il Team Of The Year su FIFA 23? C’è già chi cerca di indovinare i calciatori inclusi!

Con l’avvicinarsi della fine del 2023 i tipster appassionati di FIFA 23 stanno già cercando indizi per scoprire quando arriveranno i pacchetti TOTY e quali giocatori verranno inclusi. Naturalmente, a determinare almeno parzialmente la selezione saranno i risultati del Campionato Mondiale di Calcio 2022 tenutosi in Qatar, vinto dall’Argentina ai rigori contro la Francia.

Stando alle ultime informazioni diffuse dai leaker, i TOTY di FIFA 23 dovrebbero arrivare attorno al 20 gennaio 2023, con votazione a partire dal 10 gennaio circa per consentire ai fan di votare i giocatori preferiti al fine di includerli nella rosa.

Ma quali potrebbero essere i membri del Team Of The Year quest’anno? Gli attaccanti sono praticamente scontati: Lionel Messi (PSG) e Kylian Mbappé (PSG) saranno sicuramente in formazione, reduci di una finale al cardiopalma allo stadio Iconico di Lusail, e ad accompagnarli saranno l’inarrestabile Erling Haaland (Manchester City) e Karim Benzema (Real Madrid), con quest’ultimo vincitore del Pallone d’Oro 2022 lo scorso ottobre.

Al centrocampo non potranno mancare Enzo Fernandez (Benfica), vincitore del premio Miglior Giovane a Qatar 2022, e Luka Modric (Real Madrid), che ha guidato la Croazia a un rispettabilissimo terzo posto al Mondiale. Impossibile escludere dalla selezione, infine, Emiliano Martinez (Aston Villa), il portiere che ha portato la nazionale Argentina alla vittoria con ottime prestazioni durante i lunghi minuti contro Olanda e Francia.

Tra gli altri nomi più quotati dai fan appaiono poi Theo Hernandez (AC Milan), Joao Cancelo (Manchester City), Marquinhos (PSG), David Alaba (Real Madrid), Christopher Nkunku (RB Leipzig) e Thibaut Courtois (Real Madrid). Trattandosi tuttavia di semplici rumor, meglio tenere gli occhi aperti in attesa di novità ufficiali.

Dal 9 dicembre, invece, ricordiamo che sono disponibili i nuovi Fenomeni su FIFA 23.