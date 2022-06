FIFA 23 quando esce? La data del nuovo gioco di calcio Electronic Arts

Quando esce FIFA 23? Il nuovo gioco di calcio Electronic Arts verrà presentato a luglio secondo Tom Henderson ed è sempre lo stesso Henderson a svelare la data di uscita del nuovo FIFA, sebbene ribadiamo non sia ancora ufficiale.

Il celebre insider e giornalista fa sapere che FIFA 23 arriverà il 30 settembre, le piattaforme di destinazione non sono ancora note ma verosimilmente FIFA 23 uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS e Android, con ogni probabilità le versioni "Old Gen" e Nintendo Switch saranno "Legacy Edition" ovvero semplici aggiornamenti delle rose e delle licenze, senza le nuove funzionalità e opzioni che caratterizzeranno la nuova edizione.



In ogni caso ne sapremo di più a luglio, quando EA Sports presenterà ufficialmente FIFA 23. Tom Henderson. Il celebre leaker ha svelato inoltre che la data di uscita del nuovo Need for Speed, apparentemente in arrivo il 4 novembre, mentre Skate 4 dovrebbe uscire nel 2023.



Ricordiamo che dal 2023 FIFA non uscirà più, il prossimo anno Electronic Arts pubblicherà un nuovo gioco di calcio denominato EA Sports FC (Football Club), quello di quest'anno sarà dunque l'ultimo gioco con il marchio FIFA, a meno che qualche altro publisher non acquisti la licenza direttamente dalla federazione.