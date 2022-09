FIFA 23 da quando si può giocare? Orario di sblocco e prova su EA Play/Game Pass Ultimate

Manca ormai poco all'arrivo sul mercato di FIFA 23 e in tanti si chiedono quando sarà possibile iniziare a giocare al nuovo, attesissimo capitolo del simulatore calcistico di Electronic Arts. Eccovi perciò tutte le indicazioni sull'orario di sblocco e sulle opzioni offerte a chi desidera accedere in anticipo al titolo.

L'ultimo videogioco della serie di FIFA prima dell'abbantono della licenza calcistica più rappresentativa e della trasformazione dell'IP di Electronic Arts in EA Sports FC promette di essere davvero ricco di contenuti e di sorprese, con tante modalità a cui accedere tra Carriera, VOLTA Football, FIFA 23 Ultimate Team e le immancabili sfide del comparto multiplayer "classico".

Chi desidera immergersi nelle atmosfere dell'ultimo kolossal sportivo di EA prima del lancio ufficiale, previsto in Italia per venerdì 30 settembre, ha a disposizione diverse opzioni. La prima, e forse la più "semplice", è rappresentata dall'acquisto di FIFA 23 Ultimate Edition: questa versione speciale, rigorosamente in digitale, offre a tutti gli appassionati l'opportunità di accedere anticipatamente al titolo sin dalla mezzanotte di oggi, martedì 27 settembre.

Chi è abbonato a EA Play, che ricordiamo essere compreso tra i bonus del tier Ultimate di Xbox Game Pass, può comunque accedere in anteprima a FIFA 23 con la prova di 10 ore offerta da EA Sports: in questo caso, lo sblocco del gioco è già avvenuto lunedì 26 settembre alle ore 16:00, di conseguenza se siete iscritti a uno dei due abbonamenti di cui sopra e volete provare il nuovo gioco calcistico di EA potete farlo su PC, console PlayStation e, superati gli ultimi problemi della prova EA Play di FIFA 23 su Xbox, anche su console Microsoft.

Per gli abbonati a EA Play Pro, l'accesso anticipato a FIFA 23 non presenta alcun tipo di limitazione nelle ore massime di fruizione del titolo. Quanto all'orario di sblocco per il day one di FIFA 23, in Italia gli appassionati di videogiochi calcistici dovrebbero poter accedere al titolo a partire dalla mezzanotte tra giovedì 29 e venerdì 30 settembre.

Nell'impaziente attesa dell'arrivo ufficiale del kolossal calcistico di EA su PC e console, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento con tutte le impressioni su FIFA 23 prima della recensione.