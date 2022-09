FIFA 23: quando inizia il preload e quando si può iniziare a giocare?

Mancano pochi giorni all'esordio di FIFA 23 sul mercato, in arrivo su PC, console PlayStation e Xbox, Google Stadia e su Nintendo Switch in versione Legacy Edition. In tanti hanno già prenotato la propria copia e c'è grande attesa per il calcio d'inizio.

In molti per l'appunto si staranno chiedendo quando inizierà il preload del gioco e quando sarà effettivamente possibile giocarlo. EA ha già fornito tutti i dettagli su entrambe le questioni, in modo che i fan possano trovarsi subito pronti al momento dell'uscita di FIFA 23.

Quando inizia il preload di FIFA 23?

Per chi ha prenotato la copia digitale, a partire dal 24 settembre 2022 sarà possibile avviare il preload del nuovo FIFA, così da poterlo già installare all'interno della propria piattaforma in attesa dello sblocco definitivo. Ciò dovrebbe applicarsi a tutti le versioni del gioco previste, sebbene possano esserci alcune leggere differenze di data a seconda della copia prenotata. Il peso della closed beta di FIFA 23 era sui 51,19GB, dunque le dimensioni del download della versione completa dovrebbero essere simili o leggermente più alte.

Quando si può iniziare a giocare FIFA 23?

Lo sblocco di FIFA 23 cambia a seconda della versione acquistata: coloro che hanno optato per FIFA 23 Ultimate Edition potranno cominciare a giocare già dal 27 settembre 2023, tre giorni in anticipo rispetto alla regolare data di lancio. Chi ha invece comprato FIFA 23 Standard Edition dovrà quindi attendere fino al 30 settembre 2023. EA non ha per adesso comunicato dettagli precisi sull'orario di sblocco ma, basandosi su quanto avvenuto per le passate iterazioni del brand, è molto probabile che il titolo sarà giocabile a partire dalla mezzanotte.

In attesa quindi di preload e sblocco, scopriamo intanto quali sono i migliori giocatori a 5 stelle di FIFA 23. Facciamo infine chiarezza sull'uscita di FIFA 23 su sistemi mobile.