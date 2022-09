FIFA 23 Rating: i giocatori più migliorati rispetto allo scorso anno

Electronic Arts ha pubblicato la classifica dei Most Improved di FIFA 23, ovvero i calciatori che rispetto allo scorso anno sono migliorati sensibilmente nelle statistiche e nell'overall generale. Ecco la lista completa dei calciatori più migliorati di FIFA 23.

Al primo posto di questa classifica troviamo Hugo Ekitike del Paris Saint-Germain che rispetto al 2022 guadagna un +15 di Overall, a seguire Tino Livramento e Warmed Omari, in Top 10 anche Nicolò Casale della Lazio e Wilfried Singo del Torino.

FIFA 23 Most Improved

Hugo Ekitike Paris Saint-Germain – ST – 76 (+15) Tino Livramento Southampton – RB – 75 (+14) Warmed Omari Stade Rennais – CB – 75 (+13) Vitinha Paris Saint-Germain – CM – 79 (+12) Nicolò Casale Lazio – CB – 76 (+12) Fran Navarro Gil Vicente CF – ST – 75 (+12) Castello Lukeba Olympique Lyonnais – CB – 76 (+11) Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund – CB – 82 (+10) Wilfried Singo Torino – RWB – 76 (+10) Djed Spence Spurs – RWB – 75 (+10)

E' stata pubblicata anche la classifica dei migliori giocatori di FIFA 23 che vede Benzema, Lewandowski, Mbappé e Messi combattere per le prime posizioni della Top 10 dei migliori calciatori di FIFA 23.

FIFA 23 esce il 30 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e su Nintendo Switch in versione Legacy Edition. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Web App di FIFA 23 per gestire Ultimate Team al meglio.