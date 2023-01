FIFA 23: Rating più 'povero' per Cristiano Ronaldo dopo il trasferimento all'Al-Nassr

La nuova avventura professionale di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita con l'Al-Nassr non parte nel migliore dei modi, almeno non su FIFA 23. Il campione portoghese deve infatti accontentarsi di un Rating più 'povero', il più basso degli ultimi 12 anni.

Il nuovo downgrade della Valutazione Generale di Cristiano Ronaldo su FIFA 23 Ultimate Team, infatti, sembra riflettere la decisione presa dall'asso portoghese di abbandonare i palcoscenici calcistici più blasonati per sposare la causa dell'Al-Nassr.

La minore competitività del campionato saudita rispetto alla Premier League inglese determina quindi un importante declassamento del Rating di CR7. L'ormai ex stella del Manchester United deve infatti accontentarsi di un valore Overall di 88 su FIFA 23 Ultimate Team, ossia due punti in meno della valutazione precedente ai mondiali di Qatar 2022 e alla firma sul contratto multimilionario offerto dall'Al-Nassr.

Il nuovo Rating 'generale' di Cristiano Ronaldo riflette il downgrade di parametri come il Dribbling (da 84 a 81) e la Resistenza (da 74 a 70), due fattori che, come ben sapranno i patiti di FUT, sono profondamente influenzati dall'età anagrafica e dal livello di agonismo e competitività del campionato di riferimento dei calciatori presenti nell'enorme database dei videogiochi della serie FIFA.

In conseguenza di questi importanti cambiamenti, la prima Carta FUT di Cristiano Ronaldo con indosso la casacca dell'Al-Nassr presenta quindi un valore Overall analogo a quello avuto dal cinque volte Pallone d'Oro nell'ormai lontano 2007, l'anno della consacrazione con il Manchester United.