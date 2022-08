FIFA 23 Rating: le valutazioni dei nuovi Eroi FUT a tema Marvel

Prende forma la squadra dei nuovi Eroi Ultimate Team di FIFA 23 x Marvel, l'iniziativa lanciata da EA per trasformare i campioni del presente e le leggende del passato in supereroi perfetti per entrare a far parte del Multiverso della Casa delle Idee.

La nuova partnership siglata da Electronic Arts con Marvel Entertainment sancirà quindi l'ingresso delle nuove Carte Eroi nella dimensione competitiva di FIFA 23 FUT. Ciascuno dei nuovi Eroi Ultimate Team di FIFA 23 x Marvel vanterà una speciale Carta FUT illustrata dagli artisti Marvel per il lancio della modalità World Cup, mentre le versioni base degli Eroi FUT saranno disponibili già dalla commercializzazione di FIFA 23 che, lo ricordiamo, è attesa per il 30 settembre su PC e console.

Rudi Völler: 91

Diego Forlán: 91

Lúcio: 90

Jean-Pierre Papin: 90

Yaya Touré: 89

Jay-Jay Okocha: 89

Javier Mascherano: 89

Rafael Márquez: 89

Tomas Brolin: 89

Ricardo Carvalho: 89

Claudio Marchisio: 88

Dirk Kuyt: 88

Landon Donovan: 88

Hidetoshi Nakata: 88

Harry Kewell: 88

Ebi Smolarek: 88

Saeed Al-Owairan: 88

Joan Capdevila: 88

Park Ji-sung: 87

Sidney Govou: 87

Peter Crouch: 86

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso da EA Sports Italia per svelare l'aspetto da supereroe e i rating Overall dei campioni che entreranno a far parte di questa speciale collezione di Carte FUT per la nuova modalità Ultimate Team di FIFA 23.