FIFA 23 regna incontrastato nel Regno Unito: è il gioco più venduto del 2022

Con il 2022 andato agli archivi è tempo di fare stime e resoconti su quanto accaduto a livello commerciale negli ultimi 12 mesi in ambito videoludico. Abbiamo scoperto che Nintendo Switch è stata la console più venduta del 2022 a livello globale, ed arrivano intanto numeri più precisi per quanto riguarda il Regno Unito.

Lato software, senza grosse sorprese, FIFA 23 si impone come il gioco più venduto di tutto l'ultimo anno, superando la concorrenza di altre produzioni molto popolari come Call of Duty Modern Warfare II, Elden Ring e GTA V. Di seguito, ecco la Top 10 relativa ai titoli di maggior successo in UK, attraverso una classifica che tiene conto sia delle vendite digitali che quelle fisiche:

FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare II LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Elden Ring Grand Theft Auto V God of War Ragnarok FIFA 22 Horizon Forbidden West Red Dead Redemption II Nintendo Switch Sports

Va ricordato che Nintendo non fornisce i dati relativi ai risultati digitali dei suoi giochi, motivo per cui nei primi dieci compare una sola esclusiva Nintendo Switch, in ogni caso il primo posto resta ben saldo nelle mani di FIFA 23 in ogni caso: lo sportivo calcistico di Electronic Arts ottiene la prima posizione anche calcolando la distribuzione solo digitali o solo retail, e rispetto a FIFA 22 ha visto crescere le sue vendite del 4%. Molto più sostanziale in ogni caso l'aumento del secondo classificato, COD Modern Warfare II, con vendite cresciute del 67% rispetto a quanto registrato da COD Vanguard un anno prima.

Lato hardware Switch supera PS5 all'ultimo momento come console più venduta del 2022 in UK, ma la piattaforma ibrida della Grande N registra comunque un calo di quasi il 28% rispetto ai numeri raggiunti nel 2021. In generale, il mercato console è sceso del 29% rispetto ai 12 mesi precedenti, con tutte le principali piattaforme che hanno registrato risultati inferiori di quelli relativi al 2021. Percentuali negative anche per le quantità di videogiochi venduti, 34.2 milioni in totale, meno del 6% se confrontato con l'annata precedente.