FIFA 23, è Review Bombing: piovono recensioni negative pure su Metacritic

Dopo un breve periodo in Accesso Anticipato concesso gli abbonati EA Play e agli acquirenti dell'Ultimate Edition, FIFA 23 è finalmente arrivato ufficialmente sul mercato. Purtroppo, l'accoglienza iniziale non si sta rivelando positiva come era lecito attendersi per l'ultimo gioco della storia di EA Sports a fregiarsi della licenza FIFA.

Su Steam e Metacritic la situazione appare tutt'altro che rosea. Sulla piattaforma digitale di Valve, FIFA 23 possiede attualmente una valutazione generale "Perlopiù negativa", dal momento che il 66% delle quasi 5.000 recensioni degli utenti risultano essere poco lusinghiere. Spulciando i commenti dei giocatori, abbiamo scoperto che la maggior parte delle lamentele sono dovute a problemi come la scarsa ottimizzazione grafica, oltre ai crash, messaggi di errore e lag dovuti a dei malfunzionamenti dell'anti-cheat di FIFA 23, già emersi al lancio ma ancora in larga parte irrisolti.

La situazione non sembra essere migliore su console. A giudicare dai pareri degli utenti reperibili su Metacritic, c'è molta insoddisfazione anche su PlayStation e Xbox. L'edizione PS5, ad esempio, presenta uno User Score pari a 2.4 sulla base di 66 recensioni. I giocatori lamentalo problemi ai server, uno scarso bilanciamento della monetizzazione, un'eccessiva somiglianza con l'edizione dell'anno precedente, l'inefficienza di centrocampisti e portieri, oltre a un gameplay troppo frenetico e poco ragionato. Ampiamente al di sotto della sufficienza anche gli User Score delle edizioni PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, anche se in questi casi sono basati su un numero molto inferiore di recensioni, quindi meno attendibili.

EA Sports avrà sicuramente un bel da fare da qui in avanti per riacquistare la fiducia dei giocatori di FIFA 23 e salutare definitivamente la licenza FIFA nella maniera più onorevole possibile.