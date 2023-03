Fifa 23, riconosciuti i pacchetti FUT come gioco d'azzardo: cosa succederà adesso?

Nel corso dei diversi anni si è spesso parlato di come i pacchetti acquistabili con valuta reale in FIFA fossero riconducibili al gioco d'azzardo per numerosi utenti e enti governativi. Basti pensare, a tal proposito, ai mesi scorsi e alle discussioni circa la presunta indagine dell'FTC per le loot box di Electronic Arts.

Eppure, di recente si è giunti ad una svolta sulla questione della regolamentazione del fenomeno in questione: il tribunale austriaco - del distretto di Hermagor -ha riconosciuto i pacchetti di FIFA come gioco d'azzardo, in seguito alla decisione di alcuni utenti di citare Sony in giudizio. Si tratta di una valutazione finale, quella del tribunale austriaco, di non poco conto.

I pacchetti acquistabili in Fifa Ultimate Team sono stati considerati alla stregua del gioco d'azzardo, ma cosa succederà adesso? Sempre in base a quanto emerso dalla causa intentata da alcuni giocatori austriaci, che hanno citato Sony nel 2020, verrà richiesto al colosso nipponico di effettuare una serie di rimborsi per un ammontare pari a 338,26 euro.

Le ragioni dietro la suddetta decisione sarebbero connesse alla presenza di pacchetti il cui valore monetario potrebbe differire rispetto a quanto dichiarato. Alla luce di quanto detto finora, il tribunale di cui sopra ha ritenuto che tutte queste manovre commerciali adottate in FIFA andassero contro le leggi che regolamentano il gioco d'azzardo sul suolo estero. Non vi sono ulteriori informazioni in merito e, nell'attesa che emergano le risposte di Sony relative alla sentenza, vi rimandiamo alla recensione e all'analisi del gameplay di FIFA 23.