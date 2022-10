FIFA 23 e i rigori impossibili: i fan protestano per i portieri con riflessi 'alla Matrix'

Sullo sfondo del lancio della prima patch di FIFA 23 su console, sui social continua a montare la protesta degli acquirenti della prima ora del kolossal calcistico di EA per i riflessi 'alla Matrix' dei portieri, un problema che rende quasi impossibile segnare un rigore.

I frequentatori di forum come Reddit e ResetEra stanno tempestando i rispettivi portali di clip che ben testimoniano la frustrazione patita da chi sta incappando in questo errore. Il problema emerso al lancio di FIFA 23 dona ai portieri una reattività quasi inumana, consentendogli ad esempio di sfidare le leggi della gravità e compiere due balzi felini per agguantare il pallone scagliato dal rigorista di turno.

Basta dare un'occhiata ai filmati condivisi dalla community per rendersi conto della gravità di un glitch che trasforma gli estremi difensori in veri e propri emuli di Neo, il celebre protagonista di Matrix interpretato da Keanu Reeves.

I rimandi alla serie cinematografica firmata Wachowski sono tra i più gettonati dai fan per 'spiegare ironicamente' l'innaturale reattività dei portieri di FIFA 23. Anche voi siete incappati nei 'portieri-Matrix'? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere la nostra guida con trucchi per vincere in FIFA 23.