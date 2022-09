FIFA 23: rivelata la soundtrack completa, ed è davvero enorme

Con il lancio di FIFA 23 ormai dietro l'angolo, il nuovo titolo calcistico di Electronic Arts ha sempre meno segreti. Dopo aver scoperto che Ted Lasso è davvero in FIFA 23, EA rivela anche la colonna sonora completa ed ufficiale del gioco, che si presenta davvero mastodontica.

Saranno infatti ben 95 i brani presenti all'interno di FIFA 23, e comprende canzoni di artisti quali Bad Bunny, Stromae, Kungs, Harry Stone e Milkblood giusto per citarne alcuni. Per quest'anno gli sviluppatori hanno puntato forte su musica elettronica e d'ambiente, con almeno 57 di queste tracce che saranno ascoltabili attraverso il menù principale del gioco; anche la modalità VOLTA godrà della propria colonna sonora specifica, garantendo quindi una continua varietà audio nel frattempo che si naviga attraverso le opzioni di gioco.

Ogni singola canzone è stata raccolta nell'album Spotify di FIFA 23, pertanto se siete curiosi potete già ascoltare le musiche che vi accompagneranno prima e dopo le vostre partite. Nel frattempo ci sono novità anche per tutti coloro che amano completare a fondo i propri giochi: è stato confermato che ottenere il trofeo di Platino in FIFA 23 non sarà molto difficile, considerato che gli obiettivi da completare sono in larga parte analoghi a quelli già visti nelle precedenti iterazioni del brand.