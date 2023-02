FIFA 23, Road to the Final disponibile: i migliori di Champions ed Europa League

Come da pronostici, EA Sports ha lanciato la nuova edizione di Road to the Final in FIFA 23, campagna nata per celebrare i migliori calciatori impegnati nelle fasi finali delle tre competizioni europee, ossia UEFA Champions League, Europa League e Conference League. Scopriamo assieme tutti i campioni selezionati!

Verso la Finale!

Gli Oggetti Giocatore Dinamici di Road to the Final possono ricevere dei potenziamenti in base dei risultati conseguiti dalle squadre di appartenenza nelle partite ad eliminazione diretta di Champions, Europa e Conference League. Le carte di Road to the Final possono ricevere fino a cinque Upgrade Dinamici in base a:

Prima partita ad eliminazione vinta dopo l'inizio della campagna*;

La qualificazione ai quarti di finale;

La qualificazione alle semifinali;

La qualificazione alla finale;

La vittoria del torneo.

*I match già disputati prima di oggi 17 febbraio non contano ai fini del primo potenziale upgrade.

Non è necessario che i giocatori Verso la Finale abbiano disputato delle partite con la loro squadra per ricevere gli aggiornamenti. Chiaramente, se la squadra di un giocatore viene eliminata da uno dei tornei, questo non potrà più ricevere ulteriori aggiornamenti.

I calciatori Road to the Final di FIFA 23

Champions League

Roberto Firmino (Liverpool) - 91

Leon Goretzka (Bayern Monaco) - 90

Nicolò Barella (Inter) - 89

David Alaba (Real Madrid) - 89

Lucas Moura (Tottenham) - 88

Donyell Malen (Borussia Dortmund) - 87

Wesley Fofana (Chelsea) - 87

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) - 86

Giacomo Raspadori (Napoli) - 86

Europa League

Gabriel Martinelli (Arsenal) - 90

Anthony Martial (Manchester United) - 89

Federico Chiesa (Juventus) - 88

Ferran Torres (Barcellona) - 88

Kevin Volland (Monaco) - 87

Erik Lamela (Siviglia) - 86

Juan Miranda (Betis) - 86

Europa Conference League

Youcef Atal (Nizza) - 87

Le carte in edizione Road to the Final sono già disponibili nei pacchetti di FUT 23. A queste vanno ad aggiungersi Moussa Diaby del Bayer Leverkusen (88) come Sfida Creazione Rosa e Brais Méndez della Real Sociedad (86) sotto forma di Obiettivo Giocatore.

I primi upgrade sono attesi a partire dal 24 febbraio, mentre i successivi a partire dal 17 marzo, 21 aprile, 19 maggio e 12 giugno - in altre parole al termine di ogni turno ad eliminazione diretta.