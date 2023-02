FIFA 23 Road to the Final: quando inizia, leak e primi dettagli sull'evento di FUT

Con il lancio del Team 2, comprendente talenti emergenti del calibro di Kvaratskhelia e Faglioni, l'evento Stelle del Futuro di FIFA 23 è entrato nella sua seconda e ultima settimana. Ciò significa che tra non molto dovrebbe cominciare la campagna Road to the Final. Siete pronti?

EA Sports non ha ancora effettuato annunci in merito, ma i tempi sono indubbiamente maturi. La campagna Future Stars termina ufficialmente venerdì 17 febbraio (non scordatevi di riscattare i Gettoni Scambi Stelle del Futuro finché c'è tempo), mentre le fasi finali delle tre maggiori competizioni calcistiche europee - UEFA Champions League, Europa League e Conference League - cominciano il 14 febbraio. Dal momento che lo scopo dell'evento è proprio quello di celebrare i calciatori partecipanti alle fasi ad eliminazione diretta dei tornei UEFA, riteniamo che Road to the Final sia destinato a cominciare alle ore 19:00 di venerdì 17 febbraio, subito dopo la conclusione di Future Stars. L'anno scorso, quando sul mercato c'era FIFA 22, ha preso il via negli stessi giorni, più precisamente nella giornata del 18 febbraio. A dare manforte alla nostra speculazione c'ha pensato il leaker FUT Sheriff, secondo il quale il livello di rarità RTTF sarebbe già stato aggiunto al database di Ultimate Team.

Lanciate per la prima volta in FIFA 19 Ultimate Team, le carte Road to the Final sono Oggetti Giocatore Dinamici in grado di ricevere dei potenziamenti sulla base dei risultati conseguiti dalle squadre di appartenenza nelle partite ad eliminazione diretta di Champions, Europa e Conference League. L'anno scorso, oltre al boost di partenza, i calciatori Road to the Final potevano ricevere fino a cinque Upgrade Dinamici in base a:

Prima partita ad eliminazione vinta dopo l'inizio della campagna;

La qualificazione ai quarti di finale;

La qualificazione alle semifinali;

La qualificazione alla finale;

La vittoria del torneo.

Non dovrebbero mancare all'appello neppure pacchetti speciali, Sfide Creazione Rosa e Obiettivi Giocatore. Restate sintonizzati!