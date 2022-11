FIFA 23 Road to the Knockouts: gli upgrade RTTK sono ora disponibili in FUT

Le fasi a girone di Champions League, Europa League e Conference League si sono concluse, dunque la campagna Road to the Knockouts di FIFA 23 Ultimate Team può passare al suo step successivo: gli aggiornamenti alle statistiche dei calciatori sono ora live in FUT!

Se ben ricordate, ogni carta Road to the Knockouts messa a disposizione a inizio ottobre aveva il potenziale per ottenere due distinti upgrade in base ai risultati della propria squadra nelle coppe europee. Un "Upgrade Vittoria", in caso di vittoria di due partite consecutive nei match della fase a gironi, e un "Upgrade Qualificazione", in caso di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Ebbene, i giochi sono fatti, dunque ecco a voi la lista dei campioni Road to the Knockout che hanno ottenuti i miglioramenti grazie alle performance complessive delle loro squadra di appartenenza.

Road to the Knockout FUT 23 | Miglioramenti alle statistiche

2 Upgrade

UCL: Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

UCL: Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea)

UCL: Thomas Muller (Bayern Monaco)

UCL: Ibrahima Konate (Liverpool)

UCL: Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur)

UCL: João Mário (Benfica)

UCL: Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli)

UCL: Ismaël Bennacer (Milan)

UEL: Martin Odegaard (Arsenal)

UEL: Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)

UEL: Sávio (PSV Eindhoven)

UEL: Moses Simon (Nantes)

UECL: Lucas Paqueta (West Ham United)

UECL: Jonathan Ikone (Fiorentina)

1 Upgrade

UCL: Phil Foden (Manchester City)

UCL: Federico Valverde (Real Madrid)

UCL: Robin Gosens (Inter)

UCL: Niklas Sule (Borussia Dortmund)

UEL: Martin Terrier (Rennes)

UECL: Gerard Moreno (Villarreal)

Tutti gli upgrade sono ora live in FIFA 23 Ultimate Team. Maggiori dettagli sulle statistiche potete scoprirli consultando le immagini allegate a questa notizia. Già che ci siamo, vi ricordiamo che la data di lancio dell'espansione gratis dei Mondiali del Qatar per FIFA 23 è vicina.