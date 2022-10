FIFA 23 Rule Breakers: disponibile il Team 2 con Sergio Ramos e Ribery

La campagna Rule Breakers arriva al suo appuntamento stagionale e inaugura il weekend con una squadra di calciatori nuova di zecca. Scopriamo assieme il Team 2 selezionato da EA Sports per FIFA 23 Ultimate Team.

Le carte Rule Breakers di FIFA 23 presentano dei potenziamenti agli attributi che permettono ai calciatori di rompere gli schemi e brillare in nuovi ruoli. Possono quindi essere utilizzate per reinventare la rosa e approcciarsi a Ultimate Team in modo tutto nuovo.

FIFA 23 Rule Breakers | Team 2

Franck Ribery (Salernitana)

Sergio Ramos (Paris Saint-Germain)

Thiago (Liverpool)

Kai Havertz (Chelsea)

Dimitro Payet (Marseille)

Moussa Sissoko (Nantes)

Emile Smith Rowe (Arsenal)

Ivan Toney (Brentford)

Maxence Lacroix (Wolfsburg)

Thomas Meunier (Borussia Dortmund)

Ezequiel Avila (Osasuna)

Previs Estupinan (Brighton and Hove Albion)

I calciatori del Team 2 di Rule Breakers sono già disponibili nei pacchetti, dove rimarranno per un periodo limitato. In occasione della campagna potete divertirvi anche con Sfide Creazione Rosa, obiettivi e Amichevoli FUT Live a tema. Nel momento in cui vi scriviamo, ad esempio, c'è una un Obiettivo Giocatore incentrato su Luuk de Jong (PSV Eindhoven) e una Player Pick SBC che vi permette di scegliere tra due versioni di Sheraldo Becker (Union Berlin).

Ne approfittiamo per ricordarvi che se siete abbonati a Prime Gaming potete riscattare un pacchetto gratis di FIFA 23 con Mbappé.