FIFA 23: sbloccate oggetti per FUT 23 giocando al precampionato in FUT 22

Manca ancora un mese al lancio di FIFA 23, ma se possedete FIFA 22 potete già cominciare a sbloccare oggetti utili per la nuova edizione della simulazione calcistica giocando al precampionato in FUT 22.

Nel corso del precampionato di FIFA 22 Ultimate Team, potete sbloccare dei premi per FUT 23, inclusi pacchetti, consumabili e oggetti giocatore in prestito, oltre alle normali ricompense per FUT 22. Durante la prima settimana di precampionato, che ha ufficialmente preso il via nella serata di ieri, siete chiamati a completare le Sfide Creazione Rosa e gli Obiettivi specifici di FUT 22 per sbloccare i seguenti contenuti per FUT 23.

Gioca il precampionato di FUT 22 e sblocca i seguenti oggetti in FUT 23

Premi obiettivi Amichevoli FUT Live: completa gli obiettivi legati all'Amichevole FUT Live "Partenza lanciata FUT 23" per ottenere il Pacchetto Partenza lanciata 1:

3 giocatori oro rari Serie A

3 giocatori oro rari Bundesliga

3 giocatori oro rari Ligue 1

3 giocatori oro rari Premier League

3 giocatori oro rari LaLiga

Riscaldamento FUT 23: completa tre volte le Sfide Creazione Rosa ripetibili in numero limitato che si aggiornano ogni 48 ore per completare l'obiettivo di gruppo e ottenere il Pacchetto Riscaldamento 1:

5 contratti giocatore oro rari

Pacchetto due giocatori oro rari

Ogni settimana verranno messe a disposizione nuove sfide da completare con nuovi premi da sbloccare. Tenete presente che tutte le ricompense del precampionato non sono scambiabili e che i premi di FUT 23 dovranno essere riscattati entro e non oltre il 14 novembre 2022. Inoltre, I premi precampionato di FUT verranno trasferiti solo sulle piattaforme dello stesso produttore. Per esempio, se ottenete gli oggetti in FIFA 22 per PlayStation, verranno trasferiti solamente in FIFA 23 per PS4 o PS5.

Potete trovare l'elenco completo degli oggetti giocatore disponibili nei pacchetti durante il precampionato di FUT a questo indirizzo. FIFA 23 verrà pubblicato il 30 settembre: avete già scoperto tutte le novità di FUT 23?