FIFA 23: scopri come acquistarlo ad un prezzo scontato dopo solo un mese dal lancio

FIFA 23 è l'ultimo videogioco di calcio sviluppato da EA Sports, pubblicato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Microsoft Windows, Nintendo Switch e Google Stadia, uscito il 30 settembre di quest'anno, quindi meno di un mese fa.

L'edizione fisica del gioco è acquistabile su eBay da un venditore super affidabile (con oltre 7.000 feedback) ad un prezzo scontato per tutte le console, a soli 63,90 euro per PS4, 64,49 euro per PS5, 67,90 euro per Xbox One e Series X e 37,90 euro per Nintendo Switch, con spedizione gratuita.

Di seguito i link ai alle offerte per acquistare il gioco:

EA Sports FIFA 23 porta l'azione e il realismo del gioco più bello del mondo a un nuovo livello, grazie ai progressi della tecnologia HyperMotion2 che può contare ora sul doppio delle movenze di atleti reali per offrire animazioni ancora più realistiche in ogni partita. Potrai giocare i più importanti tornei calcistici, come la FIFA World Cup maschile e femminile in arrivo su FIFA 23 durante la stagione, scendere in campo per la prima volta con i club femminili, con animazioni dedicate ottenute tramite la tecnologia HyperMotion2, e sfruttare le funzionalità cross-play per rendere ancora più semplice giocare con gli amici.

Goditi un nuovo modo di giocare e creare la rosa dei tuoi sogni in FIFA Ultimate Team con i Momenti FUT e un sistema di intesa rivisto, realizza i tuoi sogni calcistici nella modalità Carriera mentre definisci la tua personalità come giocatore e vesti i panni di alcuni degli allenatori più famosi al mondo per replicarne i successi in panchina.