FIFA 23, la serie non cambia nome e guadagna il cross-play: le ultime da Henderson

Nonostante i report circa l'insoddisfazione da parte di EA Sports nei confronti della FIFA, una licenza costosa che non apporterebbe granché alla serie oltre alle Coppe del Mondo, il prossimo capitolo dovrebbe proseguire sul solco già tracciato e chiamarsi regolarmente FIFA 23: è quanto emerge da un nuovo approfondimento di Tom Henderson.

Secondo le fonti del leaker ed insider, EA Sports non sarebbe ancora pronta a rivoluzionare la propria serie, dunque il nuovo capitolo in arrivo a fine anno si chiamerebbe FIFA 23 e non sarebbe free-to-play, come altre voci sostengono da qualche tempo.

Ciò, tuttavia, non significa che non ci saranno delle novità sostanziali. Stando ad Henderson, FIFA 23 sarebbe destinato a diventare il primo gioco del franchise a supportare il cross-play, in modo da permettere ai videogiocatori PlayStation, Xbox e PC di sfidarsi tra di loro in barba ai confini tra le piattaforme, sempre più labili di questi tempi. In aggiunta, l'insider s'aspetta anche la Coppa del Mondo (sia maschile che femminile), un'espansione delle partnership con le maggiori leghe internazionali (anche in questo caso per entrambi i sessi) e un'evoluzione dell'Hypermotion Technology introdotta in FIFA 22 (che consentirà ad EA Sports di collezionare in una sola stagione un quantitativo di dati cento volte superiore a quello ottenuto in tutta la storia del franchise).

La serie, quindi, non dovrebbe cambiare nome, quantomeno non quest'anno. Sarà invece interessante seguire l'evoluzione della faccenda dal 2023 in poi, dal momento che diversi mesi fa Electronic Arts ha registrato il marchio EA Sports FC, lasciando presagire un cambio di rotta solo rinviato.