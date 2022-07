FIFA 23 Serie A: quali squadre italiane hanno i nomi veri, c'è la Juventus?

Abbiamo visto l'elenco di tutte le nuove licenze di FIFA 23 legate a squadre, stadi e campionati, ma per quanto riguarda la nostra Serie A TIM, cosa possiamo aspettarci per quanto riguarda le licenze ufficiali delle squadre italiane?

Quando esce FIFA 23? Il gioco di calcio Electronic Arts dovrebbe arrivare il 30 settembre, al momento la situazione legata alle licenze non è ancora definita ma in ogni caso possiamo affermare con ragionevole certezza che quasi tutte le squadre di Serie A avranno le licenze ufficiali in FIFA 23.

FIFA 23 Squadre Serie A

Tra le quadre FIFA 23 di Serie A con licenza ufficiale possiamo citare Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lecce, Milan, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese e Verona. AC Monza ha la partnership con eFootball e dunque la squadra lombarda neo promossa in Serie A non avrà la licenza ufficiale in FIFA 23, così come Atalanta, Lazio, Napoli e Roma, legate a eFootball di Konami e presenti nel gioco con denominazioni fittizie come Bergamo Calcio, Latium e Roma FC.

Da segnalare il caso dell'Inter che da luglio 2024 sarà disponibile in esclusiva su eFootball grazie al nuovo accordo siglato tra Konami e la squadra milanese.

Juventus in FIFA 23

Ancora incerto invece il futuro della Juventus in FIFA 23: la Juventus non ha rinnovato l'accordo con Konami, questo vuol dire che la squadra torinese non è più partner esclusivo di eFootball e dunque potrebbe tornare in FIFA 23 con il suo vero nome anziché come Piemonte Calcio. Al momento però non c'è ancora nulla di sicuro e dunque dovremo attendere comunicazioni da parte di EA Sports o del club piemontese.