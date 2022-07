FIFA 23 solidale con l'Ucraina: niente squadre russe nel calcistico EA

Alla vigilia dell'inizio del sesto mese di guerra in Ucraina, il mondo videoludico continua ad esprimere e a rinnovare la propria solidarietà al Paese europeo vittima di aggressione da parte della Federazione Russa.

In seguito al reveal ufficiale e all'annuncio della data di uscita di FIFA 23, la dirigenza di Electronic Arts ha infatti confermato la linea politica intrapresa già con FIFA 22. "EA Sports è solidale con la popolazione ucraina e, esattamente come molte voci del mondo del calcio, chiede la pace e la fine dell'invasione dell'Ucraina. - ha confermato il colosso videoludico nel corso di un'intervista - In linea con quanto deciso dai nostri partner di FIFA e UEFA, EA Sports non includerà né nazionale russa né alcun club russo all'interno di FIFA 23".



Una scelta coerente con le iniziative intraprese in precedenza nella serie calcistica. Già nel mese di marzo 2022, infatti, EA aveva annunciato la rimozione della nazionale e dei club della Russia da FIFA 22. In una contingenza nella quale l'attenzione sulla guerra in Ucraina rischia di affievolirsi, anche quello offerto dal mondo videoludico rappresenta un importante contributo per mantenere alta la vigilanza della comunità internazionale sulla drammatica situazione che la popolazione ucraina è costretta a fronteggiare ogni giorno.