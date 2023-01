FIFA 23, ecco la squadra dell'anno: svelati i giocatori TOTY e TOTY ICON

A pochi giorni dalla rivelazione del FIFA 23 Team of the Week 12 per gli amanti della modalità FUT, finalmente EA Sports conferma al pubblico la squadra dell’anno ufficiale di FIFA 23. Vediamo l’intera formazione del TOTY analizzando i voti del pubblico.

La partecipazione di milioni di fan alla votazione per definire il Team of the Year per FUT 23 ha portato infine a un giudizio chiaro per ogni ruolo: l’attaccante più votato dagli appassionati è il francese Kylian Mbappé, il quale ha ottenuto il 23% dei voti; a centrocampo Kevin De Bruyne ha ottenuto la percentuale più alta con il 21%; tra i difensori la spunta Achraf Hakimi con il 15%; infine, Thibaut Courtois vince tra i portieri con uno schiacciante 56%.

Di seguito la formazione completa, in un 4-3-3 d’eccezione:

Attaccanti

Karim Benzema (Francia) – Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia) – Paris Saint-Germain

Lionel Messi (Argentina) – Paris Saint-Germain

Centrocampisti

Jude Bellingham (Inghilterra) – Borussia Dortmund

Kevin De Bruyne (Belgio) – Manchester City

Luka Modrić (Croazia) – Real Madrid

Difensori

Achraf Hakimi (Marocco) – Paris Saint-Germain

Éder Militão (Brasile) – Real Madrid

Theo Hernández (Francia) – AC Milan

Virgil van Dijk (Olanda) – Liverpool

Portieri

Thibaut Courtois (Belgio) – Real Madrid

Il “dodicesimo uomo”, ultimo giocatore aggiunto, dev’essere ancora deciso. Le votazioni si terranno su FUT dal 23 gennaio ma, a giudicare dai risultati del TOTY, dovrebbero essere (in ordine di ruolo) Erling Haaland, Federico Valverde e João Cancelo ad aggiudicarsi tale ruolo.

Dal 20 gennaio, invece, arrivano le già trapelate TOTY ICON per ricordare e celebrare alcuni dei giocatori più forti al mondo che, in passato, avrebbero potuto vincere il premio TOTY: