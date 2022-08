FIFA 23: quali squadre della Premier League ci sono? L'elenco completo

FIFA 23 si prepara a compiere il suo esordio sul mercato il 30 settembre 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch. Il nuovo episodio della serie Electronic Arts sarà anche l'ultimo, ma promette di essere come al solito ricchissimo di contenuti.

In particolare sono previste oltre 700 squadre provenienti da tutto il mondo, così da soddisfare i palati più esigenti degli appassionati di calcio. Abbiamo già scoperto quali squadre di Serie A ci sono in FIFA 23, ma ovviamente saranno presenti anche tutti gli altri più importanti campionati europei, Premier League compresa. Ecco di seguito l'elenco di tutti i team della massima lega del calcio inglese presenti in FIFA 23:

Arsenal

Aston Villa

Bournemouth

Brentford

Brighton & Hove Albion

Chelsea

Crystal Palace

Everton

Fulham

Leeds United

Leicester City

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Newcastle United

Nottingham Forest

Southampton

Tottenham

West Ham

Wolverhampton

Tutte le 20 squadre della Premier League sono dunque confermate per FIFA 23, senza alcuna omissione, permettendo dunque ai fan di potersi godere in forma virtuale anche le meraviglie del calcio "made in England". In ogni caso si tratta di una minuscola parte dell'offerta del titolo EA, che offrirà moltissime altre leghe e campionati internazionali, oltre a competizioni mondiali ed il calcio femminile. Se volete scoprire maggiori dettagli, eccovi la lista di tutte le squadre confermate per FIFA 23.