FIFA 23: quali squadre di Serie A ci sono? L'elenco completo

Anche per quest'anno Electronic Arts si prepara ad intrattenere gli appassionati di calcio con FIFA 23, nuovo esponente della serie disponibile dal 30 settembre 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia, oltre a Nintendo Switch tramite Legacy Edition.

FIFA 23 Serie A

Bergamo Calcio (Atalanta)

Bologna

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Hellas Verona

Inter

Juventus

Latium (Lazio)

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Roma FC (Roma)

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

Il nuovosi prospetta come di consueto ricchissimo di contenuti, con EA che ha confermato la presenza dinel gioco. Tra queste non mancano ovviamente i più importanti club italiani: di seguito ecco

Dopo tre anni di Piemonte Calcio, la Juventus fa il suo ritorno in FIFA 23 con tutte le licenze ufficiali in termini di loghi, kit e stadio. Così invece non sarà per Atalanta, Lazio e Roma, presenti con i rispettivi nomi di Bergamo Calcio, Latium e Roma FC ma senza le relative licenze per ciascuna di queste società. C'è ancora un altro club da aggiungere: a partire dalla Stagione 2022/2023, infatti, il Napoli diventa esclusiva di eFootball targato Konami e, dunque, non sarà inclusa in FIFA 23 con il suo vero nome e relativi loghi.

Licenze a parte, in ogni caso la Serie A al completo con tutti i relativi atleti sarà presente nel gioco firmato EA, esattamente come visto nelle precedenti iterazioni del brand.