FIFA 23 supera FIFA 22: è il lancio di maggior successo della serie EA

Nel corso dell'ultimo anno, la serie di FIFA ha conquistato la classifica italiana, ma non solo: i campi da calcio di FIFA 23 si sono trasformati in uno straordinario successo commerciale internazionale.

A confermarlo sono gli ultimi dati di vendita diffusi da Electronic Arts, che nel corso dell'ultimo rendiconto trimestrale ha definito FIFA 23 come "il lancio di maggior successo nella storia della serie". Particolarmente significativi i raffronti tra le performance di vendita degli ultimi due capitoli dell'IP calcistica: in soli sei mesi di presenza sul mercato, FIFA 23 ha infatti superato il volume di vendite generato da FIFA 22 dagli esordi a oggi. Un risultato davvero notevole, che premia l'ultimo gioco di Electronic Arts che potrà vantare la licenza ufficiale FIFA.



Come noto, a partire da quest'anno cessa infatti di essere operativo l'accordo tra la federazione calcistica e il publisher, che non potrà dunque più legare il marchio FIFA ai propri titoli sportivi. Una circostanza che EA ha deciso di superare proponendo al pubblico una nuova IP calcistica. Il 2023 vedrà dunque l'esordio assoluto del nuovo EA Sports FC, destinato a divenire l'erede di FIFA 24. Al momento, il team di Electronic Arts non ha diffuso molti dettagli sulle caratteristiche del nuovo gioco, che tuttavia potrebbe tornare a mostrarsi al pubblico già in occasione delle grandi conferenze di giugno.