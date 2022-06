FIFA 23 nuove licenze di squadre, stadi e campionati: la lista aggiornata

Appresa la notizia del cambio di nome di FIFA 24 in EA Sports FC, gli appassionati del simulatore calcistico di Electronic Arts guardano con impazienza al prossimo capitolo della serie e alle sorprese previste per il lancio di FIFA 23.

Il crescente entusiasmo dei fan di videogiochi di calcio per FIFA 23 ha così spinto la redazione di Dexerto a riassumere tutte le notizie, le anticipazioni e le indiscrezioni più attendibili sui nuovi contenuti previsti da EA.

Dall'elenco emergono diverse sorprese, a cominciare dal ritorno (tutto da confermare) della Juventus, della Roma e della Lazio: a giudicare dagli ultimi leak, i tre club italiani dovrebbero rientrare nel novero delle licenze ufficiali di FIFA 23, con tanto di maglie originali e dei relativi stadi (l'Allianz Stadium e lo Stadio Olimpico).

Non meno interessanti sono poi le rumoreggiate aggiunte dei principali campionati di calcio femminile degli Stati Uniti, della Germania e dell'Inghilterra, i tre tornei di riferimento. Ma andiamo con ordine: eccovi la lista delle (probabili) novità che interesseranno gli stadi, i campionati, i club e le squadre nazionali di FIFA 23.

FIFA 23 - Nuovi Campionati

FA Women's Super League (Inghilterra) - calcio femminile

National Women’s Soccer League (USA) - calcio femminile

Frauen-Bundesliga (Germania) - calcio femminile

Division 1 Féminine (Francia) - calcio femminile

Vanarama National League (Inghilterra) - lega dilettantistica inglese

FIFA 23 - Nuovi Club e Squadre Nazionali

Juventus

Croazia

Senegal

Camerun

Marocco

Ghana

Tunisia

Aldershot Town

Altrincham

Barnet

Boreham Wood

Bromley

Chesterfield

Dagenham & Redbridge

Dorking Wanderers

Eastleigh

Halifax Town

Gateshead

Maidenhead United

Maidstone United

Notts County

Oldham Athletic

Scunthorpe United

Solihull Moors

Southend United

Torquay United

Wealdstone

Woking

Wrexham

Yeovil Town

York City

FIFA 23 - Nuovi Stadi

Spotify Camp Nou (FC Barcelona)

Allianz Arena (FC Bayern Monaco)

Allianz Stadium (Juventus)

Stadio Olimpico (Roma / Lazio)

City Ground Stadium (Nottingham Forest)

L'annuncio ufficiale dei contenuti di FIFA 23 dovrebbe arrivare a luglio, come suggerito dal noto leaker Tom Henderson preannunciando l'imminente reveal di Skate 4, Need for Speed e FIFA 23.