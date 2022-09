FIFA 23: il telecronista vi dà dello scarso? Un'opzione disabilita le critiche

Nel mentre FIFA 23 si sta godendo le valutazioni positive della stampa internazionale, i giocatori che hanno ottenuto accesso alla versione di prova della nuova simulazione calcistica di Electronic Arts hanno avvistato un'opzione piuttosto peculiare tra le impostazioni di sistema del gioco.

Come riportato da Eurogamer.net, FIFA 23 consente al giocatore la possibilità di disattivare i commenti critici dei telecronisti, che potrebbero evidenziare gli errori dei giocatori in maniera troppo severa per la sensibilità di qualcuno.

Si tratta sicuramente di un'aggiunta insolita, e che con tutta probabilità è indirizzata principalmente in difesa degli utenti più giovani che potrebbero rimanere leggermente interdetti in caso il telecronista dia loro dello scarso. Tanti ragazzi potrebbero approcciarsi per la prima volta al simulatore calcistico di EA Sports con questo capitolo, e sentire immediatamente la pressione delle critiche potrebbe rivelarsi un fattore da non sottovalutare. In caso siate interessati ad attivare l'opzione, la troverete nella categoria Audio delle impostazioni.

In attesa dell'ormai imminente debutto ufficiale fissato al 30 settembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (in versione Legacy Edition) vi rimandiamo alla nostra Anteprima di FIFA 23 dopo aver messo alla prova il titolo sportivo con la demo disponibile per gli utenti EA Play e EA Play Pro.