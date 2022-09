Da FIFA 23 a The Last of Us Parte 1: tutti i nuovi videogiochi in uscita a settembre

Dopo un'estate relativamente tranquilla, il settore videoludico riparte con un mese di settembre piuttosto carico di uscite e sorprese. Tra giochi inediti, remastered ed remake, le prossime settimane saranno piuttosto ricche di uscite, spingendo i giocatori a mettere mano sul proprio portafogli.

Tra tutti i videogiochi in uscita a settembre, alcuni sono già stati pubblicati: The Last of Us Parte I è già disponibile da venerdì 2 per tutti i possessori di PS5 e si presenta come uno dei giochi di punta Sony per questi ultimi mesi del 2022. La nostra recensione di The Last of Us Parte 1 vi illustra tutte le caratteristiche di questo discusso remake, che mantiene comunque intatto il fascino e le emozioni del classico Naughty Dog. Lo stesso giorno è stata la volta di un'altra riedizione, Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, versione riveduta e corretta del picchiaduro pubblicato originariamente nel 2014.

Il 6 settembre tocca alla versione PS5 e Xbox Series X/S di Biomutant ed alla versione 1.0 di Temtem, mentre giovedì 8 sarà la volta di Steelrising. Gli amanti del basket hanno cerchiato in rosso la data del 9 settembre, giorno in cui NBA 2K23 farà il suo esordio, accompagnato anche da Splatoon 3 per i possessori di Nintendo Switch. Metal Hellsinger farà il suo debutto il 15 settembre, ma è il 19 del mese a vedere un esordio bomba, trattasi di Return to Monkey Island.

Arriviamo agli ultimi dieci giorni del mese: il 20 settembre è la volta di Soulstice, seguito a ruota da un 22 settembre molto affollato con The DioField Chronicle, Serial Cleaners, Session Skate Sim e Slime Rancher 2. Quattro giorni dopo, il 26, è il turno di World of Warcraft Classic Wrath of the Lich King, mentre il 27 la versione completa di Grounded farà il suo esordio su PC e Xbox. Sempre per il 27 è atteso anche l'arrivo di Tunic su console PlayStation.

E dopo il debutto di Valkyrie Elysium il 29 settembre, si conclude in bellezza con The Legend of Heroes Trails from Zero e soprattutto FIFA 23, che chiudono un mese davvero scoppiettante.