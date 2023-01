FIFA 23, il Title Update 6 per PS5, Xbox Series X|S e PC è dietro l'angolo: cosa cambia?

Nella giornata del Team of the Week 11 di FUT 23, EA Sports ha anche annunciato l'imminente pubblicazione del Title Update 6 per le versioni PS5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia di FIFA 23: cosa possiamo aspettarci dal nuovo, importante aggiornamento del simulatore calcistico di maggior successo sulla piazza?

Come ogni aggiornamento di gioco numerato, anche il Title Update 6 di FIFA 23 è destinato ad aggiungere e modificare un bel po' di cose nella dimensione calcistica di EA Sports. Per quanto concerne la modalità Ultimate Team, innanzitutto, possiamo aspettarci un nuovo pulsante d'aiuto progettato per fornire assistenza a tutti i giocatori impossibiliti a connettersi e una nuova Scheda Profilo nella sezione Dettagli Giocatore di alcuni Oggetti Giocatore.

Gli interventi mirati al miglioramento del gameplay sono molteplici. Giocando contro delle squadre che utilizzano la tattica Pressione Costante, i calciatori alleati controllati dall'IA si esibiranno in passaggi corti in maniera più frequente, mentre il decadimento della Resistenza sarà diminuito dell'11,7% per le tattiche Pressione Costante, Pressa dopo la Perdita di Possesso e Pressa con Tocchi Difensivi Duri. Per quanto concerne il lato visivo, verranno invece aggiornati degli elementi selezionati nelle aree più disparate, come palle, kit, tatuaggi, scarpini, guanti, peli del viso, descrizioni delle Mosse Abilità, badge, temi degli stadi, tifo, trofei, aree VIP, mascotte e altro ancora. Non si contano, inoltre, i bug destinati ad essere rimossi, a cominciare dalla sparizione improvvisa del radar che si verificava durante alcune partite.

Trovate la lista completa dei cambiamenti che verranno apportati dall'aggiornamento nella bacheca Trello ufficiale di FIFA 23. I canali social di FIFA Direct Communication non hanno offerto una data di pubblicazione precisa, ma riteniamo che il lancio del Title Update 6 sia previsto per domani 12 gennaio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (via EA App, Origin, Steam ed Epic Games Store) e Stadia. Nell'attesa, consultate la lista delle nomination per il Team of the Year di FIFA 23 Ultimate Team.