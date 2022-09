FIFA 23 Top 10: i migliori giocatori della Bundesliga tedesca

In arrivo il 30 settembre 2022 su console PlayStation, Xbox, PC, Google Stadia e in versione Legacy Edition su Nintendo Switch, FIFA 23 ha già ricevuto parecchie anticipazioni. Tra queste abbiamo già visto la classifica dei migliori 10 giocatori della Premier League in FIFA 23, mentre oggi andiamo a scoprire quelli della Bundesliga tedesca.

Prima di vedere i nomi, va detto che Electronic Arts non ha ancora svelato ufficialmente i calciatori del campionato tedesco con le migliori valutazioni. La top 10 che andremo a vedere è basata sulle previsioni più gettonate nella community di FIFA, ma qualche differenza tra queste e le versioni definitive potrebbe comunque esserci. Ecco chi sono i giocatori della Bundesliga da tenere d'occhio in FIFA 23.

Sadio Mane - 90 - Bayer Monaco Manuel Neuer - 90 - Bayer Monaco Joshua Kimmich - 89 - Bayer Monaco Thomas Muller - 87 - Bayer Monaco Christopher Nkunku - 86 - RB Lipsia Leon Goretzka - 86 - Bayer Monaco Kindsey Coman - 86- Baye Monaco8. Serge Gnabry - 85 - Bayer Monaco Koen Casteels - 85 - Wolfsburg Marco Reus - 84 - Borussia Dortmund

