FIFA 23 torna in testa alle classifiche UK: male Remnant 2 e Disney Illusion Island

Nel frattempo che gli occhi dei fan sono puntati su EA Sports FC 24 in uscita il prossimo 29 settembre, FIFA 23 continua togliersi le sue soddisfazioni commerciali tornando nuovamente in vetta alle classifiche di vendita relative al mercato del Regno Unito.

Dopo essersi piazzato al secondo posto nella precedente Top 10, il titolo calcistico di Electronic Arts conquista il gradino più alto del podio superando la concorrenza di un altro sempreverde del 2023, Hogwarts Legacy, che si piazza invece al secondo posto. In terza posizione troviamo invece Pikmin 4, l'esclusiva di punta dell'estate per Nintendo Switch. Di seguito ecco la nuova Top 10 relativa al mercato UK:

FIFA 23 Hogwarts Legacy Pikmin 4 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker Mortal Kombat 11 Ultimate Minecraft Call of Duty Modern Warfare II Grand Theft Auto V

Risultati ben poco esaltanti invece, quantomeno in formato retail, per le principali due new entry dell'ultima settimana, vale a dire Remnant II e Disney Illusion Island: entrambi infatti non riescono ad entrare nella Top 10, con il primo che si ferma alla sedicesima posizione, ed il secondo che non va oltre la diciottesima. Un peccato, soprattutto nel caso dell'opera targata Gunfire Games: la nostra recensione di Remnant 2 conferma infatti che siamo davanti ad un seguito che migliora un po' tutti gli aspetti del predecessore, e che forse, dunque, avrebbe potuto meritare un po' di considerazione in più da parte del pubblico britannico.