FIFA 23 TOTS: disponibili il Team of the Season della Community e dell'Eredivisie

Siamo in quel periodo dell'anno: la stagione sta per terminare e mentre attendiamo i verdetti dei principali campionati del mondo, EA Sports ha dato il via alla celebrazioni dei migliori calciatori dell'attuale annata calcistica. Nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team sono appena arrivati il Community Team of the Season e l'Eredivisie TOTS.

Squadra della Stagione della Community

La Squadra della Stagione della Community è stata stabilita dalle votazioni dei videogiocatori, aperte dal 10 al 13 aprile. La nostra Serie A contribuisce con due soli giocatori, Ismael Bennacer del Milan e Danilo della Juventus, mentre alta è la rappresentanza della Premier League, con ben sei campioni provenienti da Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United e West Ham.

Bernardo Silva (Manchester City) - 95

Alexis Sanchez (Marsiglia) - 95

Kingsley Coman (Bayern Monaco) - 93

Gabriel Jesus (Arsenal) - 93

Rodrygo (Real Madrid) - 93

Ismael Bennacer (Milan) - 92

Andrew Robertson (Liverpool) - 92

Nathan Ake (Manchester City) - 91

David De Gea (Manchester United) - 90

James Tavernier (Rangers) - 90

Danilo (Juventus) - 89

Declan Rice (West Ham United) - 89

Khephren Thuram (Nizza) - 89

Alvaro Morata (Atletico Madrid) - 88

Junya Ito (Stade Reims) - 88 (TOTS Moments)

Cameron Carter-Vickers (Celtic) - 88 (TOTS Moments)

Ramy Bensebaini (Borussia Monchengladbach) - 88 (TOTS Moments)

Squadra della Stagione | Eredivisie

EA Sports ha approfittato dell'annuncio del Community Team of the Season per svelare anche la Squadra della Stagione dell'Eredivise, la massima competizione olandese. L'Ajax ha contribuito con quattro campioni, il Feyenoord e il PSV con due e l'AZ Alkmaar con uno solo.

Xavi Simons (PSV) - 93

Dusan Tadic (Ajax) - 92

Steven Bergwijn (Ajax) - 91

Lutsharel Geertruida (Feyenoord) - 91

Mohammed Kudus (Ajax) - 90

Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar) - 90

Orkun Kocku (Feyenoord) - 89

Joey Veerman (PSV) - 88

Scambi TOTS

Con il lancio della campagna Team of the Season, EA Sports ha rivoluzionato il classico sistema degli Scambi. Stavolta non ci sono gettoni, bensì un sistema di progressione in stile Battle Pass con 30 livelli da scalare accumlando punti esperienza mediante Obiettivi e Sfide Creazione Rosa. Qualche esempio di premio? Al livello 10 (12.600 XP) c'è Payet Momenti TOTS, al livello 20 (43.600 XP) Desailly Icona FUT Birthday, al livello 25 (66.100 XP) Jesus Navas Flashback e al livello massimo (100.000 XP) Rooney Icona FUT Birthday.

Il fittissimo calendario della campagna Team of the Season prevede l'apertura delle votazioni per il TOTS LaLiga il primo maggio (con chiusura il 5 maggio) e l'apertura delle votazioni per il TOTS Serie A nella giornata del 15 maggio (con chiusura il 18 maggio). Premier League e Bundesliga sono già state oggetto di votazioni, dunque ci aspettiamo il reveal delle compagini nei prossimi giorni.