FIFA 23 TOTS: leak svela le date di annuncio dei Team of the Season di FUT

Dopo aver assistito alle novità del Title Update 9 di FIFA 23, ci prepariamo alle sorprese in arrivo con i nuovi TOTS del simulatore calcistico di EA Sports. Stando alle 'gole profonde' di Insider-Gaming, ecco le date di presentazione dei Team of the Season di FIFA 23 Ultimate Team!

La lunga tradizione dei Team of the Season iniziata da FIFA 12 proseguirà quindi con i prossimi, attesissimi TOTS pianificati da Electronic Arts. Come negli anni passati, anche stavolta l'evento di FIFA Ultimate Team dovrebbe garantire l'accesso a tantissime Carte FUT speciali dei calciatori che si sono maggiormente distinti nei propri campionati di riferimento.

In base alle indiscrezioni raccolte da Insider-Gaming, eccovi allora la scaletta delle squadre TOTS che verranno presentate da Electronic Arts nel corso delle prossime settimane:

Premiere League TOTS – 18 aprile

Sconosciuto – 21 aprile

Bundesliga TOTS – 25 aprile

Community Team TOTS – 28 aprile

TOTS LaLiga – 2 maggio

Sconosciuto – 5 maggio

Le fonti anonime citate da Insider-Gaming riferiscono quindi che il valzer dei reveal dei Team of the Season di FIFA 23 Ultimate Team dovrebbe avere inizio il 18 aprile con l'annuncio dei TOTS della Premier League inglese, seguito da un campionato non meglio precisato (che si tratti della Serie A italiana?).

Nell'attesa di una conferma ufficiale da parte di EA Sports, vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra guida con trucchi di FIFA 23 Ultimate Team per creare una squadra vincente.