FIFA 23 TOTS: svelata la Squadra della Stagione Ultimate, non c'è nemmeno un interista

Dopo aver svelato il Team of the Season della Serie A di FIFA 23 FUT, Electronic Arts presenta la Squadra della Stagione Ultimate (TOTS), un elenco che annovera i migliori calciatori con i rating più elevati di tutti i campionati.

I venticinque campioni scelti da EA SPORTS rappresentano 'il meglio del meglio' che il calcio internazionale ha saputo offrire nel corso della stagione che sta per concludersi con l'attesissima finale di Champions League.

È proprio guardando alla finalissima di Istanbul che, scorrendo la lista dei 25 atleti scelti per la Squadra della Stagione Ultimate di FIFA 23, spicca l'assenza di calciatori dell'Inter come Barella, Lautaro Martinez, Bastoni, Onana o Dimarco, non meno meritevoli di un posto nel TOTS di FIFA 23. A tenere alta la bandiera del calcio nostrano ci pensano però i campioni d'Italia del Napoli (Osimhen e Kvaratskhelia) e gli assi del Milan (Rafael Leão e Theo Hernández). Eccovi allora l'elenco completo dei 25 calciatori scelti per la Squadra della Stagione Ultimate di FIFA 23:

FIFA 23 Ultimate Team: Squadra della Stagione Ultimate

Bellingham, Jude

Nkunku, Christopher

Osimhen, Victor

Benzema, Karim

Clauss, Jonathan

Rafael Leão

De Bruyne, Kevin

de Ligt, Matthijs

Vinícius Jr.

Fofana, Seko

Frimpong, Jeremie

Éder Militão

Pedri

Griezmann, Antoine

Haaland, Erling

Hernández, Theo

Kvaratskhelia, Khvicha

Lewandowski, Robert

Mbappé, Kylian

Messi, Lionel

Rashford, Marcus

Salah, Mohamed

Saliba, William

ter Stegen, Marc-André

Musiala Jamal

L'annuncio del TOTS Ultimate di FIFA 23 s'accompagna al lancio dei pacchetti di Carte TOTS Award Winner. Queste rare carte sono caratterizzate da una grafica speciale, con le stesse statistiche e foto delle carte TOTS originali, e sono disponibili nei pacchetti selezionati e nei pack speciali solo durante la settimana TOTS Ultimate che terminerà alle ore 17:00 italiane di venerdì 16 giugno.