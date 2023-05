FIFA 23 TOTS: svelato il Team of the Season della Premier League in tutto il suo splendore

La campagna Team of the Season comincia fare sul serio e dopo la presentazione della Squadra della Stagione della Community e della Squadra della Stagione dell'Eredivisie, avvenuta la settimana scorsa, oggi ci regala il Team of the Season della Premier League, il campionato più ricco del mondo, nonché annoverato tra i più spettacolari in assoluto.

Gli utenti di FIFA 23 hanno avuto letteralmente l'imbarazzo della scelta durante le votazioni dei migliori calciatori della stagione, visto l'incredibile livello palesato da compagini come Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Newcastle e Chelsea, che con i loro campioni hanno dato forma al Team of the Season della Premier League.

Team of the Season 2022/2023 | Premier League

Kevin De Bruyne (Manchester City) - 97

Erling Haaland (Manchester City) - 97

Ruben Dias (Manchester City) - 96

Mohamed Salah (Liverpool) - 96

Harry Kane (Tottenham) - 95

Marcus Rashford (Manchester United) - 95

Casemiro (Manchester United) - 94

Bruno Guimaraes (Newcastle United) - 93

Gabriel Martinelli (Arsenal) - 93

Bukayo Saka (Arsenal) - 93

Martin Odegaard (Arsenal) - 92

William Saliba (Arsenal) - 92

Kieran Trippier (Newcastle United) - 92

Oleksandr Zinchenko (Arsenal) - 92

Aaron Ramsdale (Arsenal) - 90

Raphael Varane (Manchester United) - 94 TOTS Moments

Reece James (Chelsea) - 91 TOTS Moments

Heung-Min Son (Tottenham) - 94 TOTS Moments

A questi si aggiungono Saint-Maximin (91) come Sfida Creazione Rosa Momenti, Watkins (89) come Obiettivo Giocatore e l'accoppiata Mitoma (92) e Palhinha (91) come Obiettivi Giocatore Craft to Glory.

Ne approfittiamo per ricordarvi che questa nuova edizione della campagna Team of the Season ha introdotto delle importanti modifiche alle ricompense delle modalità di FUT, i cui dettagli possono essere consultati nel dettaglio sul forum ufficiale di FIFA 23. Prima di lasciarvi allo spacchettamento, durante il quale vi auguriamo di trovare i giocatori che vi interessano, vi ricordiamo che oggi 5 maggio si sono chiuse le votazioni del Team of the Season della Liga spagnola e che il 15 maggio cominceranno quelle per la Squadra della Stagione della Serie A. Sapete già a chi dare il vostro voto?