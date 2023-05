FIFA 23 TOTS: ecco il Team of the Season della Liga, il meglio del campionato spagnolo

EA Sports onora la campagna Team of the Season di FIFA 23 svelando la Squadra dell'anno de LaLiga, la massima competizione calcistica spagnola, che vede tra le sue fila alcuni dei migliori calciatori del mondo, incluso il Pallone d'Oro in carica.

Come prevedibile, la maggior parte dei campioni votati dalla comunità di FIFA 23 provengono dal Real Madrid e dal Barcellona. Le due squadre spagnole più titolate in assoluto hanno contribuito al Team of the Season con cinque calciatori ciascuna: tra i merengues citiamo ben due vincitori del Pallone d'Oro, ossia Karim Benzema e Luka Modric, mentre dalle fila blaugrana arrivano gente del calibro di Robert Lewandoswki e Pedri.

Team of the Season 2022/2023 | LaLiga

Karim Benzema (Real Madrid) - 97

Robert Lewandowski (Barcellona) - 97

Luka Modric (Real Madrid) - 97

Eder Militao (Real Madrid) - 95

Pedri (Barcellona) - 95

Vinicius Jr (Real Madrid) - 95

Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 94

Marc-Andre Ter Stegen (Barcellona) - 94

Alex Balde (Barcellona) - 93

Merino (Real Sociedad) - 93

Jules Kounde (Barcellona) - 93

Federico Valverde (Real Madrid) - 93 OVR

Gabri Veiga (Celta Vigo) - 92

Nahuel Molina (Atletico Madrid) - 92

David Garcia (Osasuna) - 90

Marcos Llorente (Atletico Madrid) - 93 TOTS Moments

Javi Galan (Celta Vigo) - 92 TOTS Moments

Nabil Fekir (Real Betis) - 91 TOTS Moments

A questi campioni vanno ad aggiungersi Gaya (91), Carrasco (91), Isi (90) e Pau Torres (90) come Obiettivi Giocatore, e Castellanos (90) sotto forma di Obiettivo Giocatore Momenti. Ne approfittiamo per ricordarvi che nella giornata di ieri 18 maggio si sono concluse le votazioni per la Squadra dell'Anno della Serie A, dunque tra non molti giorni scopriremo anche il team con i migliori calciatori dell'ultima stagione del campionato italiano. Chi avete votato?