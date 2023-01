FIFA 23 TOTW 12: Osimhen e Dybala nell'undici titolare a suon di doppiette

EA Sports non ha tradito le attese neppure questo mercoledì mettendo puntualmente a disposizione una nuova Squadra della Settimana all'interno dei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team. Scopriamo assieme tutti i calciatori selezionati per far parte del Team of the Week 12 di FUT 23.

La nostra Serie A partecipa alla composizione dell'undici titolare fornendo due campioni come Victor Osimhen del Napoli (87) e Paulo Dybala della Roma (88), che con le loro doppiette hanno contribuito in maniera decisiva alle vittorie delle rispettive squadre durante l'ultima giornata di campionato. Tra i titolari figura anche una vecchia conoscenza del campionato italiano come Thiago Silva (88), ora militante nel Chelsea, mentre tra i sostituiti spicca Pepe Reina del Villarreal (83), ex di Napoli, Milan e Lazio. Ecco a voi la squadra al gran completo:

FIFA 23 Ultimate Team | Team of the Week 12

Undici Titolare

Aaron Ramsdale (Arsenal) - 85

Thiago Silva (Chelsea) - 88

Hamari Traore (Rennes) - 87

Florian Lejune (Rayo Vallecano) - 85

James Ward-Prowse (Southampton) - 87 (Featured TOTW)

Marcus Rashford (Manchester United) - 85

Galeno (Porto) - 83

Krépin Diatta (AS Monaco) - 86 (Featured TOTW)

Paulo Dybala (AS Roma) - 88

Victor Osimhen (Napoli) - 87

Joselu (Espanyol) - 86

Sostituti e Riserve



Pepe Reina (Villarreal) - 83

Sead Kolasinac (Marsielle) - 83

Khepren Thuram (Nice) - 83

Lucas Robertone (Almeria) - 83

Jonathan David (Lille) - 85

Ademola Lookman (Atalanta) - 83

Teemu Pukki (Norwich City) - 83

James Penrice (Livingston) - 79

Ramiz Zerrouki (FC Twente) - 82

Oliver Kemen (Kayserispor) - 81

Robert Tesche (VfL Osnabruch) - 81

Quentin Cornette (Havre) - 79

I calciatori della Squadra della Settimana 12 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team, dove rimarranno fino alle ore 19:00 di mercoledì 25 gennaio. A partire da oggi è anche possibile ottenere. Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che il Team 2 dei Centurioni di FUT 23 , che include pure Zlatan Ibrahimović, rimarrà invece a disposizione fino alle 19:00 di venerdì 20 gennaio.