FIFA 23 TOTW 14: Lautaro, Berardi e Luis Alberto conquistano la Squadra della Settimana

Nonostante gran parte delle attenzioni siano rivolte all'evento del Team of the Year, EA Sports non s'è dimenticata della Squadra della Settimana, giunta quest'oggi alla quattordicesima edizione da quando è stato lanciato FIFA 23. Scopriamo assieme tutti i calciatori selezionati, tra i quali ne figurano ben quattro provenienti dalla Serie A.

A portare alta la bandiera del campionato italiano ci pensano Domenico Berardi del Sassuolo, tra i protagonisti del 5-2 rifilato al Milan nell'ultima uscita di campionato, e Lautaro Martínez dell'Inter, che ha rifilato una doppietta alla Cremonese. Luis Alberto della Lazio e Riccardo Orsolini del Bologna devono invece accontentarsi di un posto tra i sostituti. A seguire trovate la lista con tutti i calciatori del Team of the Week 14 di FIFA 23 Ultimate Team.

FIFA 23 Ultimate Team | Squadra della Settimana 14

Undici Titolare

Alex Remiro (Real Sociedad)

Matthias Ginter (Friburgo)

Dante (Nizza)

German Pezzella (Real Betis)

Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach)

Rodrigo De Paul (Atletico Madrid)

Dani Olmo (Lipsia)

Stephy Mavididi (Montpellier)

Lautaro Martínez (Inter)

Domenico Berardi (Sassuolo)

Enner Valencia (Fenerbahce)

I calciatori della quattordicesima Squadra della Settimana di FIFA 23 sono già disponibili nei pacchetti di Ultimate Team, dove rimarranno. La campagna TOTY di FUT 23 proseguirà invece fino a venerdì 3 febbraio, giorno in cui dovrebbe essere sostituita dall' evento Future Stars : fino ad allora, potete trovare nei pack tutti i calciatori del Team of the Year, inclusi il Dodicesimo Uomo e le Menzioni d'Onore , e tutte le Icone TOTY.