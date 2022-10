FIFA 23 TOTW 4: Donnarumma e Muriel tra i titolari della nuova Squadra della Settimana

EA Sports non s'è tirata indietro neppure questo mercoledì e puntuale come sempre ha messo a disposizione un nuovo Team of the Week, il quarto della finora breve storia di FIFA 23. Scopriamo assieme i ventitré calciatori selezionati per far parte della miglior squadra dell'ultima settimana calcistica.

C'è un po' di Serie A in questo Team of the Week 4 per merito di Fikayo Tomori del Milan (86) e Luis Muriel dell'Atalanta (84), mentre la bandiera della nazionale italiana è portata alta da Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain (89). Tra i campioni internazionali citiamo Joao Cancelo del Manchester City, che si becca una carta con OVR 89. Ecco a voi la squadra al gran completo:

FIFA 23 Ultimate Team | Squadra della Settimana 4

Undici Titolare

Gianluigi Donnaruma (Paris Saint-Germain) - 89

Joao Cancelo (Manchester City) - 89

Fikayo Tomori (AC Milan) - 86

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) - 83

Pedri (Barcelona) - 86

Mason Mount (Chelsea) - 86

Angel Correa (Atletico Madrid) - 85

Bruno Guimaraes (Newcastle United) - 84

Gabriel Martinelli (Arsenal) - 84 OVR (Featured TOTW)

Luis Muriel (Atalanta) - 84

Joselu (Espanyol) - 83

Sostituti e riserve

Franco Armani (River Plate) - 82

Ramy Bensebani (Borussia Monchengladbach - 82

Enzo Fernandez (Benfica) - 82

Nicolas Pepe (Nizza) - 82

Anthony Modeste (Borussia Dortmund) - 82

Enner Valencia (Fenerbahce) - 81

Daniel Gazdag (Philadelphia Union) - 78

Mario Gonzalez (OH Lovanio) - 79

Magnus Wolff Eikrem (Molde) - 79

Brenner da Silva (FC Cincinnati) - 78

Kevin van Veen (Motherwell) - 76

I calciatori della Squadra della Settimana 4 sono già disponibili nei pacchetti di FUT 23, dove rimarranno fino a mercoledì 19 ottobre. Lo sapete che il mercato di Ultimate Team è stato recentemente sconvolto dalla comparsa di una carta FUT Heroes in un pacchetto da 25 mila crediti?